Journée Internationale du Handicap lundi 25 février à Saint-André

Le 18/02/2019 | Par N.P | Lu 174

Une journée d’information et de sensibilisation au handicap est organisée lundi 25 février au Complexe sportif Sarda Garriga de Saint-André par le Département, la municipalité, le CCAS, et le Lycée Jean Perrin.



Un événement s’inscrivant dans le cadre de la Journée Internationale du Handicap, notamment justifié par le manque d’information des familles et des usagers du bassin Est et une volonté de mettre plus de transparence dans les dispositifs d’Insertion professionnelle existants pour les adultes porteurs de handicap, ainsi que de faire changer le regard de la société et de l’école sur les handicaps.



La manifestation débutera à 9h avec le discours des officiels avant une ouverture des stands à partir de 9h30. Au programme : présentation et valorisation des savoir-faire des publics porteurs de handicap et des équipes éducatives d'encadrement, avec du chant (peut-être une pièce de théâtre animations avec des marionnettes), un défilé de danse, la présentation de travaux d'élèves, des spectacles artistiques et culturels, des témoignages, de l'initiation et des démonstrations de sports adaptés et, l'après-midi, des tables rondes et d'échanges autour de l’accès aux soins, l’école inclusive et la formation professionnelle.