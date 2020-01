Au programme de cette journée mondiale des zones humides

Journée Mondiale des Zones Humides 2020

Le 24/01/2020 | Par TCO | Lu 123

Venez célébrer les zones humides le samedi 1er février, journée de sensibilisation et d’animation organisée par la Réserve Naturelle de l’Étang de Saint-Paul et ses partenaires (l’Office de l’Eau Réunion, le Jardin de Paulo et le Rucher pédagogique Autour des Ruches). Diverses activités gratuites (Escape game, visites guidées, ateliers etc.) vous attendent !