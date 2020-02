Journée de la Femme : découvrez de nouvelles activités sportives !

Le 26/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 88

Vous avez toujours souhaité faire de la Zumba, mais vous n’avez pas eu l’occasion de vous y mettre? Vous désirez découvrir la danse en ligne dans un cadre convivial? Et bien, c’est moment où jamais ce dimanche 8 mars 2020. On vous attend, nombreuses et nombreux, sur le parvis et dans le jardin de la mairie de Saint-Paul à l’occasion de la Journée de la Femme. Venez profiter des animations sportives gratuites : Zumba, gym d’entretien, danse en ligne, body fitness… De quoi vous rebooster pour la semaine !