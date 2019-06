Journée mondiale des donneurs de sang : l'EFS lance un appel à la mobilisation générale dès maintenant

Le 10/06/2019 | Par NP | Lu 114

Après les nombreux jours fériés du mois de mai et à la veille de la Journée mondiale des donneurs de sang, les réserves de sang sont fragilisées. Aussi, plus que jamais, chaque don compte. Le mois de juin est un moment clé pour reconstituer les réserves de l’EFS à l’approche de la période estivale. Prenez le relais et participez dès aujourd’hui à cette grande chaîne de générosité qu’est le don de sang.



Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée le 14 juin, est un moment fort de sensibilisation autour du don de sang et de collecte avant la période de grandes vacances. En ce début juin, le niveau des réserves en produits sanguins est fragile. Il est important de venir donner son sang dès aujourd’hui !



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Journée Mondiale des donneurs de Sang 2019.



À la Réunion, une méga collecte de sang sera organisée à la NORDEV Hall C, Ste Clotilde, Parc des expositions Auguste LEGROS, le vendredi 14 juin 2019 de 9h00 à 17h00. Animations Bien -être, ambiance festive et convivialité seront au rendez- vous.



En partenariat avec le Rotary Club Ste Marie Roland Garros Centenaire

#Prenez le relais – Tous donneurs de sang



A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, l’EFS lance cette année l’opération "#Prenez le relais, 1 mois pour tous donner !" Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang du 11 juin au 13 juillet 2019 en donnant leur sang et en encourageant leur entourage à donner à leur tour. L’objectif : former une grande chaîne de solidarité collective qui se formera ainsi grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines.