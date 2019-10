Journée sans alcool | Nou lé kapab !

Le 18/10/2019 | Par TCO | Lu 100

À l’occasion de la 2e édition de la Journée Sans Alcool, la FRAR (Fédération Régionale Addictologie Réunion) et l’association Les maillons de l’espoir, nous invitent tous à nous mobiliser autour de la thématique choisie pour cette année 2019, “Violences & Alcool : Nous sommes tous concernés”.

Rendez-vous ce samedi 26 octobre 2019 à partir de 10h au Jardin de l’État (Saint-Denis) pour un défilé jusqu’à la Préfecture.

Retrouvez également des stands d’informations, des animations et des concerts à partir de 11h30 au square Labourdonnais.

Le saviez-vous ? 50-80 % des actes de violence sont commis sous l’influence de l’alcool ! C’est donc un thème particulièrement important pour notre région.Trop souvent l’alcool est présent ! L’alcool favorise, aggrave la violence sous toutes ses formes : violences conjugales, violences familiales, viols, incestes, violences routières, violence fœtale, agressions, crimes, accidents, suicides, troubles à l’ordre public, violences sociales (exclusion, pauvreté, séparations,…).Et pourtant, des solutions concrètes et efficaces existent pour réduire ces violences : augmenter la fiscalité, des mesures ciblées sur la publicité, limiter l’accès aux boissons alcoolisées, généraliser la prévention. Il n’y a pas de fatalité !Les organisateurs de cette mobilisation souhaitent que la problématique alcool devienne une grande cause régionale, et nous appellent à refuser la fatalité et à agir.Rejoignez-les nombreux pour cette journée de sensibilisation !