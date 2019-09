Journées Européennes du Patrimoine | Découvrez Le Port insolite

Le 19/09/2019 | Par TCO | Lu 156

L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest (OTI) organise tous les ans, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une journée de découverte patrimoniale pour tous les amoureux de la culture et de l’histoire réunionnaise. La thématique de ces journées est cette année « Arts et Divertissements ». À cette occasion, découvrez la ville Le Port autrement…





Rencontrez l’artiste !

Rendez-vous au Hangar D2 où Gorg One vous expliquera son travail et vous proposera une visite guidée de sa nouvelle exposition « Morceaux de cétacés ».





Déjeuner pique-nique sous les banians

Ces visites sont suivies de la rencontre avec l’artiste Fred Boulon, plus connu sous le pseudo de Gorg One . Ces belles fresques colorées sur les façades d’immeubles à La Réunion, c’est son œuvre !Découvrez également La Friche et le travail des artistes présents.Dans cet espace agréable, le repas sera préparé par l’association des chômeurs et des sans-domicile fixe du Port.Au menu : rougail morue ou rougail saucisses poulet gros piments + eau + desserts péi + caféVoilà deux belles sorties programmées au choix (8h-14h et 11h-17h), pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles ! Réservez vite votre place !