Journées Européennes du Patrimoine

Le 19/09/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 145

21 et 22 septembre 2019

Les Musées Régionaux

Pour cette 36ème édition des Journées européennes du patrimoine, ce samedi 21 et dimanche 22 septembre, l’entrée et les animations sont gratuites à la Cité du Volcan, au Musée Stella Matutina et au MADOI (Maison Rouge à St Louis et La Villa à St Denis).La manifestation est également l’occasion d’ouvrir au public la grande exposition du Pôle Régional des Musiques Actuelles, « Tschiéga ségas : Musiques et danse de l’océan Indien », à voir gratuitement au Musée Stella Matutina du 21 septembre au 22 mars 2020.