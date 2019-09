Journées du patrimoine: Le Fortin de la Redoute ouvre au public

Le 20/09/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 372

Depuis 2012, le Fortin de la Redoute ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP).



Depuis sept ans, l’association a accueilli plus de 5000 visiteurs. Le classement récent en monument historique ne fait que renforcer l’intérêt apporté à cet édifice unique et exceptionnel. Chaque année, les bénévoles de l’association œuvrent pour mettre en avant des éléments de cette histoire :



- 2012 : Première présentation du fortin (sans accès à l’intérieur)

- 2013 : La Guerre d’Indochine, exposition réalisée par l’Union des Officiers de Réserve de l’Océan Indien

- 2014 : La Grande Guerre, exposition en collaboration avec l’Office National des Anciens Combattants

- 2015 : Les Canons de la Réunion

- 2016 – 2018 : La bataille de La Redoute

- 2018 : Implication de la mairie de Saint-Denis dans les JEP.

- 2019 : Publication d’un ouvrage sur la Bataille de La Redoute



L’APVPM, avec le soutien du Général COMFAZSOI, poursuit sa participation aux Journées Européennes du Patrimoine avec l’intérêt de faire connaître une histoire réunionnaise méconnue.



Le programme pour les 22 et 23 septembre 2019



Les FAZSOI et l’Association pour la Préservation et la Valorisation du Patrimoine Militaire (APVPM) proposent de nouvelles présentations portant sur :



- L’Histoire du Fortin, classé monument historique en 2018,

- Des expositions et des animations,

- Visite guidée : découverte d’un ouvrage de l'île Bourbon érigé au 18ème siècle, avec son évolution jusqu’à nos jours,

- Expositions de plans anciens : architecture et plans de masse, costumes d’époque,

- Expositions sur la marine royale et nationale : maquettes, objets divers,

- Présentations diverses : Guerre de 1810, démonstration de l’utilisation d’un fusil modèle 1777, les canons à La Réunion, ouvrage sur la bataille de 1810,

- Un quizz sera distribué aux visiteurs à leur entrée dans le Fortin, pour les petits et les plus grands afin de devenir des incollables sur une ’histoire méconnue,

- Un souvenir sera remis à chaque visiteur en fin de visite.

- Un ouvrage récent sur la bataille de La Redoute sera disponible pour les visiteurs.