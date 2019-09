Journées européennes du Patrimoine: Toutes les animations de l'île

Le 21/09/2019

Ce weekend du 21 et 22 septembre se tiennent les Journées européennes du patrimoine. Pour leur 36e édition, le thème portera sur les "Arts et Divertissements".

Le samedi 21 septembre 2019 :

- Concert et exposition cétacés : Exposition « morceaux de Cétacés » de Gorg One au Hangar D2 (Rue Amiral Bosse-Port Ouest ), toute la journée. « Concert de la baleine à bosse » de l’artiste Aline Penitot à partir de 19h30. (complet)

- Exposition et mise en histoire des objets lontan à la bibliothèque Say Piscine. Le dimanche 22 septembre 2019 : - Le Port : ville surprenante, qui cache un patrimoine historique fort s’ouvrant sur la culture et le street-art. Découvrez « Le Port insolite » balades à vélo ou à pied avec les éclaireurs de l’Ouest, Clovis, Mathieu et les animateurs de Village Titan. Sorties programmées de 8h à 14h et l’après-midi de 11h à 17h. - Balade guidée: circuit culturel pédestre dans le centre-ville du Port avec Clovis pour découvrir l’histoire du syndicalisme, la naissance du chemin de fer à La Réunion, la construction de la ville du Port... - Circuit à vélo : découvrir la « Ville-Musée » composée de nombreuses œuvres peintes par des graffeurs Réunionnais et internationaux, sur les murs d’immeubles de quartiers portois, qui délivrent de belles histoires aux habitants comme aux visiteurs. Un vrai musée à ciel ouvert avec Mathieu à vélo.

De multiples animations sont proposées aux quatre coins de l'île. Les musées régionaux participent également. La Cité du Volcan, le Musée Stella Matutina, les Musées d'Arts Décoratifs: le Domaine de la Maison Rouge à Saint-Louis et La Villa à Saint-Denis, seront ouverts et proposeront des activités gratuites. Retour sur le programme dans quelques communes :La Cour d'Appel participe également et sera donc ouverte le samedi 21 septembre, de 9h45 à 17h. Une exposition photographique des bâtiments judiciaires du ressort de la cour d’appel et une exposition de dessins, photographies et archives judiciaires en partenariat avec les archives départementales seront proposées. Des visites guidées et des projections de film seront également proposées.Le Fortin de la Redoute, classé monument historique en 2018, ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP). Pour cette année, une visite guidée sur la découverte d’un ouvrage de l'île Bourbon érigé au 18ème siècle, avec son évolution jusqu’à nos jours sera proposée. Des expositions de plans anciens, de costumes d’époque, ainsi que sur la marine royale et nationale.Un quizz sera également distribué aux visiteurs à leur entrée dans le Fortin, pour les petits et les plus grands afin de devenir des incollables sur une ’histoire méconnue et un souvenir sera remis à chaque visiteur en fin de visite.Le collège de Cambuston, au milieu duquel passait un titrain lontan, ouvre ses portes et propose une immersion à travers à cette époque ferroviaire. Le samedi, à 9h, deux visites pédestres "Arbres et sites remarquables de Saint-André" et "Saint-André d’hier et de demain" sont organisées au départ de la Mairie.A 10h30, sera animé un vernissage de l’Exposition "Arbres connus et méconnus de St-André", ainsi qu'une exposition photos et poèmes sur les arbres valorisés.L'après-midi, de 14h à 16h, un circuit de visite guidée à vélos sera organisé.Le Dimanche matin, de 8h30 à 12h30, une visite guidée en bus par un guide de l’OTI et animée par des artistes sera organisée. Des animations et un quizz seront proposés tout au long du parcours.A 10h30, un concert de l’école de musique de Saint-André sera proposé et à 12h30 un pique-nique partaz aura lieu.De multiples animations auront lieu également sur la place de la mairie: jeux et danses lontan, escape game, zoom sur le patrimoine de Saint-andré, présentation des roses anciennes de la Réunion, fabrication d'objets en fer blanc,...Pour la toute première fois, un escape game nature sera organisé à l’Étang de Saint-Paul. Deux visites pédestres seront également proposées "le Boucle de la digue" et "les viviers de Savanna".Le four à chaux Méralikan ouvre ses portes gratuitement tout le weekend. Un guide touristique vous dévoilera toute l’histoire et les anecdotes liées à ce lieu de vie lontan, notamment à travers l’espace scénographique inauguré en juin dernier.Pour la journée du samedi, les Calbanons de la Cafrine, ainsi que le terrain Paddock à Grand-Bois, proposeront de diverses animations, comme des visites guidées, des spectacles, une course patrimoine, un concours culinaire et bien d'autres activités. D'autres expositions à la Case Marine, à la Maison Vasseur ou encore au centre de ressources Pierre Macquart seront animées.Une conférence sur "L’histoire de La Réunion à travers l’ADN d’un Réunionnais", ainsi qu'une exposition sur les TAAF, seront proposées.La "boîte à vestiges", créée pour protéger les vestiges de l'ancienne école Saint-Charles, classée monument historique, sera également présentée par deux artistes locaux "Labelle" et "Lionel Lauret".Le dimanche, c'est sur l'Esplanade de l'Ancienne Usine que les festivités vont se dérouler, avec une fanfare, des danses traditionnelles ou encore une dégustation de mets lontan.Expositions, animations, installations artistiques, ciné-concert, vidéo-projection, spectacles de danse, performances graffiti, etc ce weekend du 20-21 promet d'être riche en culture le long de la Rivière d'Abord.- « Arbres connus et méconnus » : Exposition à la Friche (1, rue de La Poste) avec François Louis Athénas, photographe et Joëlle Ecormier, autrice. L’artiste peintre Kako fera des interventions et intègre l’exposition avec une dizaine de toiles.