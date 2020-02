Journées portes ouverte de l'Université de La Réunion samedi 8 février de 9h à 13h

Le 07/02/2020 | Par Université de La Réunion | Lu 87

En cette période marquée par la formulation des voeux sur la plateforme Parcoursup, pour les lycéens et lycéennes (jusqu’au 12 mars 2020 inclus), l'Université de La Réunion organise ses portes ouvertes les :- Samedi 8 février sur le site du Moufia (09h-13h)- Samedi 15 février sur le site du Tampon (09h-13h)Comme pour la précédente édition, l’Université de La Réunion attend 3 000 visiteurs au Moufia et environ 2000 sur le site du Tampon.Objectifs : Apporter toutes les informations sur les modalités d’admission en première année, mieux connaître l’offre globale de formation de l'Université de La Réunion (formation initiale, formation continue, formation en apprentissage), échanger avec enseignants et étudiants, visiter les campus . Programme et inscriptions sur www.univ-reunion.fr