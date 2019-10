"Journées techniques" : Immersion dans la peau d’un pro du BTP

Des ateliers ludiques pour mieux comprendre les évolutions dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Tel était l’objectif de Ravate Professionnel en conviant les médias aux « Journées Techniques » sur diverses thématiques, le mercredi 02 octobre à quelques jours des « Technidays » qui se tiendront, pour leur part, du 7 au 11 octobre dans les magasins de l’enseigne sur l’île. Cet événement est destiné aux professionnels du bâtiment, tant du département que de la métropole, afin qu’ils puissent échanger ensemble sur les nouveautés et les évolutions dans le secteur.



Est-ce un pistolet extrudeur manuel ou électrique qui est nécessaire pour réaliser plus rapidement des joints linéaires ? Comment combler les irrégularités sur une surface de revêtement ? C’est pour répondre aux nombreuses interrogations des bricoleurs amateurs, mais aussi pour mieux comprendre le métier du professionnel du bâtiment et comment il s’adapte aux conditions climatiques de La Réunion que ces ateliers ont été mis en place. Les règles de sécurité qui sont appliquées sur un chantier ont aussi été abordées.



« Il est aujourd’hui crucial de fournir une grande qualité et rapidité dans le secteur du BTP, et ce, avec de meilleures conditions de travail. Ce secteur, particulièrement sensible aux innovations, s’est métamorphosé au fil du temps. L’accroissement des nouveautés, alliant performance, confort et rapidité, ont ainsi modifié la façon de travailler et de réaliser les chantiers. D’où l’organisation de ces mini-ateliers afin de donner un aperçu au public, à travers les médias, des évolutions du secteur et comment nos professionnels de l’île y font face en prenant en compte divers facteurs, dont le climat », confie Jackson Pongérard, directeur commercial chez Ravate Pro.



Narindra Meronville, l’assistante de direction commerciale, rajoute que l’objectif des Technidays est de réunir les professionnels de l’enseigne sur une même plateforme, afin qu’ils puissent interagir ensemble sur les problématiques et les défis auxquels ils font face. « Nous allons également essayer de trouver des solutions à travers les expositions et démonstrations qui auront lieu dans les magasins de Ravate Pro du 7 au 11 octobre. Organisé, depuis 2012, l’événement Technidays est très attendu par les professionnels du BTP », ajoute-t-elle.



Les ateliers ont abordé divers sujets, notamment l’outillage professionnel, les produits pour le bâtiment et les sanitaires et les matériaux de construction souligne un des experts. « Le secteur du BTP évolue constamment et nous, en tant que professionnels, devons être en phase avec ces changements et ces nouvelles contraintes car plusieurs facteurs rentrent en jeu notamment l’environnement, le climat, les matériaux voire les équipements. Les Journées Techniques de Ravate Pro nous permettent ainsi d’échanger avec les autres professionnels du métier et de faire de la prévention des risques d’accident. C’est bien là, notre cheval de bataille, la QSE (Qualité-Sécurité-Environnement). Il est important pour nous de proposer des outils qui se soucient de l’utilisateur et d’éviter l’apparition des troubles musculo–squelettiques (TMS). C’est à travers ce type d’interventions que nous arrivons à être mieux armés face aux défis qui guettent le secteur en améliorant constamment notre façon de faire ».