Judikaël Mistrin refait parler de lui, cette fois il "oublie" de payer un célèbre chanteur réunionnais

Le 02/12/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 1930

SUR LE SUJET :

Rappelez-vous, en début d’année, nous vous relations la fuite en avant d’un chef d'entreprise réunionnais parti se refaire une santé à l’île Maurice. Pas gêné d’avoir laissé sur le carreau une trentaine de salariés de ses trois salons de coiffure, Judikaël Mistrin avait de nouveau fait parler de lui de façon inattendue, à la télé...Plutôt fier de sa situation à l’île Maurice, il avait en effet participé, avec sa femme, à une émission de la chaîne M6 pour un reportage sur ces "Français qui réussissent à l’étranger". Son passage dans le programme de la chaîne nationale avait forcément interpellé ses anciens salariés qui, justement, avaient eu toutes les peines du monde à avoir des nouvelles de lui…En février dernier, nous avions donc publié sur notre site Zinfos Moris (voir nos articles plus bas) la vie trépidante du couple Mistrin, fort à l’aise devant les caméras à l’île Maurice alors qu’il avait tout fait pour se faire oublier de ses salariés des salons Bô Institut et de son centre de formation à La Réunion. Un article qui nous avait valu une menace de plainte pour diffamation. Nous attendons toujours cette plainte.En cette fin d'année 2019, nous apprenons que le personnage prend décidément la fâcheuse habitude de laisser en plan ses associés. Cette fois, c’est l’équipe du chanteur Mickaël Pouvin qui en fait les frais.Voilà des mois que le manager du chanteur réunionnais attend le versement de son cachet après une prestation musicale à l’île Maurice.Il faut remonter au mois de mars 2019 pour comprendre l’objet du litige. Après un premier showcase sans musicien à Maurice, Judikaël Mistrin fait revenir Mickaël Pouvin pour un concert cette fois-ci au complet, avec ses musiciens. Le contrat est signé et la prestation a bien lieu à la date prévue à l’île Maurice, le concert se faisant, pour la petite histoire, au Caudan Arts Centre à Port Louis. Un concert qui s'était joué avec une autre jeune artiste renommée ce soir-là : la Mauricienne Jane Constance en première partie. Le concert se passe bien et la team du chanteur rentre à La Réunion.Le premier couac dans le contrat arrive très rapidement. L'avance qui aurait dû être payée 15 jours avant le concert n'ayant pas été réglé, le manager de Mickaël Pouvin demande alors le solde du concert à l'issue de la prestation. C'est à ce moment-là que les choses se gâtent.À l’issue du concert, Judikaël Mistrin annonce au manager du chanteur réunionnais qu’il faut lui accorder 15 jours supplémentaires pour la simple et bonne raison qu'il attend lui-même son versement de la part du Caudan Arts Center. Le manager de Mickaël Pouvin, qui est également son producteur, paye ses artistes et musiciens afin qu'ils ne soient pas lésés en attendant le règlement de Judikaël Mistrin et de sa société All Acces Events LTD dont sa femme est, juridiquement, la gérante.Au bout de ces 15 jours, le promoteur explique qu’il y aura encore un retard, car sa banque refuse de lui ouvrir un compte bancaire. Le manager de Mickaël Pouvin est étonné, mais bon, "ce sont des choses qui arrivent", se dit-il à ce moment-là.Mais au bout d’un mois, toujours pas de nouvelles du cachet intégral et le ton monte d’un cran entre le manager et le promoteur Mistrin. Finalement, Judikaël Mistrin décide de couper les ponts et ne fait que raccrocher à chaque fois que le manager de Mickaël Pouvin l’appelle.Une lueur d'espoir apparaît en septembre, cette fois c'est Judikaël Mistrin qui est à l’initiative d'un coup de fil en direction du manager de Mickaël Pouvin. Il annonce qu’il va enfin honorer le solde du cachet, mais cette promesse ne connaîtra pas de lendemain. Les multiples appels n'y changent rien, le téléphone du promoteur ne décroche plus. Entre-temps, le manager de Mickaël Pouvin obtient confirmation des gérants de la salle du Caudan qu’ils avaient bien remis un chèque au promoteur Mistrin et que ce chèque avait été encaissé. Ce dernier n'avait donc plus de raison de ne pas honorer son créancier.De passage à Maurice mi-novembre, le manager de Mickaël Pouvin tente alors l’expérience de l’appeler depuis un numéro mauricien. Et là, comme par hasard, Judikaël Mistrin décroche son téléphone avant de raccrocher aussitôt.Contacté, Judikaël Mistrin n’a pas décroché, mais, intrigué par cet appel qui lui était inconnu en provenance de La Réunion, a répondu par texto en nous demandant qui nous étions. Nous lui avons donc expliqué par SMS que nous souhaitions obtenir un droit de réponse de sa part. Peine perdue depuis maintenant 6 jours…