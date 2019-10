Jugé pour banqueroute, Armand Apavou relaxé

Le 14/10/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 1320

Armand Apavou, à la tête de groupe immobilier Apavou, a finalement été relaxé ce lundi après-midi.



Jugé pour banqueroute, il n'a pas été reconnu coupable d’avoir aggravé sa situation financière en souscrivant de nombreux prêts. Les avocats étaient nombreux à plaider dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Champ-Fleuri ce lundi. Trois pour Armand Apavou, deux pour les créanciers et deux autres pour les parties civiles. La journée a été consacrée à leur temps de parole. La question de nullité de la procédure a été d’abord soulevée par la défense à cause d’irrégularités dans la citation d’Armand Apavou par les parties civiles avant que les faits ne soient abordés. Visé également: le Crédit Foncier de France, créancier du groupe.



Les avocats des liquidateurs judiciaires sont revenus sur l’ "état catastrophique" du groupe Apavou et les "2522 logements sans entretien, rénovations, sécurité ni hygiène", ainsi que cette "liquidation douloureuse" qui a entrainé "de nombreux licenciements". L’objectif d’Armand Apavou aurait été de gagner du temps et non d’adresser ses difficultés financières.



Ses avocats ont dressé le portrait d'un homme honnête et dévoué en affaires et ces dernières années, "maltraité", accusé de n'avoir renoncé à rien. Ils rappellent entre autres les millions d'euros perdus et le désendettement graduel par la vente d'immeubles. La faute a donc été remise sur les deux entreprises du groupe Apavou, BLI et Batipro qui "géraient les finances"; Armand Apavou n'étant pas à la manoeuvre directement. Quant au Crédit Foncier, il a été traité de "lâche qui rejette sa responsabilité".



4 ans dont 2 avec sursis avaient été demandés à l'encontre d'Armand Apavou, avec obligation d'indemniser les victimes, interdiction de toute activité commerciale et de gestion, ainsi que 5 ans interdiction de se présenter pour tout marché public. 300.000 euros d'amende ont par ailleurs été requis à l'encontre du crédit foncier. Le crédit foncier a également été relaxé. Il n'a d'ailleurs fallu qu'une quinzaine de minutes aux juges pour "y voir plus clair" et déterminer que les accusations n'avaient pas été démontrées.