Julie Pontalba : "Je ne suis pas découragée par les résultats"

Le 27/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 48

La candidate du PCR aux élections européennes réagit dans un communiqué :



En tout premier lieu, je souhaite remercier les personnes qui ont voté pour la liste conduite par Ian Brossat sur laquelle je représentais le PCR en 6è position.



Je souhaite remercier les nombreux soutiens (fermes ou timides) qui se sont exprimés à travers toute l'île. Ces soutiens se basaient sur un projet et des principes.

Je souhaite ardemment que nous nous retrouvions afin de travailler ensemble sur un projet pour La Réunion.



Nous avons mené une campagne digne. A l'exception d'un seul candidat qui a ouvert gratuitement les feux sur nous, nous n'avons eu d'attaque de personne et n'avons attaqué personne. Si c'est un signe de maturité politique, alors conservons cet état d'esprit.



Je ne suis pas découragée par les résultats qui s'inscrivent dans un contexte de confusions* multiples. Durant toute la campagne j'ai ressenti une réelle envie d'union pour régler les problèmes concrets et urgents de la société Réunionnaises. Je partage entièrement ce sentiment.



Je retiens deux leçons des résultats de ce soir:



1) Le peuple a envoyé un message fort de colère et de rejet de la politique menée actuellement. C'est un cri de détresse ! Cela nous conforte dans l'idée de rédiger ensemble un projet Réunionnais.



2) Le peuple nous urge à prendre en compte la question du climat, et pour cause ! La vie sur Terre est plus que jamais menacée. Cela fait plus de 20 ans que le PCR alerte sur ce sujet ici et au niveau national. Il est primordiale que toutes les politiques s'en préoccupent.



*Un exemple de confusion:

dans un bureau du Port et un autre de la Petite île les bulletins de Ian Brossat étaient absents. Nous n'avons pas fait tous les bureaux de l'île. Et cela n'explique pas le résultat bien sûr.