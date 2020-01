Jusqu'à 50% de trafic en moins sur les routes en période de vacances

Le 09/01/2020 | Par Marine Abat | Lu 461

Ah, les vacances ! Cette période de répit... même pour ceux qui ne sont pas en congés. Car en période de vacances scolaires, aller travailler en voiture s'avère moins laborieux qu'à l'habitude.



Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur la route des Tamarins, au niveau de l'échangeur de Plateau-Caillou, on constate une forte diminution du trafic sur les heures de pointe les jours ouvrés. Une baisse qui atteint même les 50% en direction du Nord, entre 5h et 7h, selon les données communiquées par la Direction régionale des Routes (comparant les mois de septembre et la période allant du 20/12 au 06/01). D'où la disparition de l'important embouteillage, lot quotidien des automobilistes en période "normale".



Sur la journée, ce sont ainsi environ 2500 véhicules en moins qui sont comptabilisés les jours ouvrés, dans chaque sens. Au total, plus de 55.000 véhicules transitent par la quatre-voies au niveau de l'échangeur de Plateau Caillou chaque jour hors vacances, contre 50.000 en période de vacances (toujours selon les données fournies par la DRR), soit - 9%. Ce constat se fait également pour les samedis, dimanches et jours fériés (en moyenne 3000 véhicules par jour en moins, soit - 11,5%). Vive les vacances.