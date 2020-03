Jusqu'à -80% de baisse de chiffre d'affaire dans les stations-services: "Le bateau est en train de sombrer"

Commentaires (28)

1. association Injustice 974 le 30/03/2020 19:54

on a bien peur qu' en Juin on soit encore en confinement , restez chez vous et vos proches

2. pipo le 30/03/2020 20:15

Ils ont les reins solide cela aucune inquiétude pour eux :)

3. que dire le 30/03/2020 20:25

perso je me sers tout seul à la station je demande donc que les 15 centimes service soit supprimé puisque les pompistes sont au chômage technique

4. Lol le 30/03/2020 20:35

N'a poin plus rentable qu un station essence ! La trésorerie lé blindée... Alors arrêt avec le bateau pour sombré...

5. La reunion le 30/03/2020 20:36

Saoudien va mange brede po Noël comme tout le monde n'a point raison

6. le vengeur manqué le 30/03/2020 20:40

Arrêtez de pleurer. Vous ne me faites pas pitié.

7. Diktator le 30/03/2020 20:55

Pfff. Y a le pge Gérard.. Cesse de croire que tout est mort.. Les gérants sont décidément mal conseillés.. C dingue ça..

8. Didier Begue le 30/03/2020 20:57

L impact du covid 19 sur l économie est inédit, sachant qu 1 mois de confinement fera chuter de 2% le PIB des grandes économies.Malgre les 700 milliards de la BCE et les centaines milliards des états, le spectre de la récession semble inévitable.

9. DIDIER NAZE le 30/03/2020 20:59

....Si selon le communiqué. ....ALARMANT ...😲😰😕 sur le Coronavirus. ....dit que le pire est à venir...je ne suis NULLEMENT inquiet !!😕.....



Le pire ne sera pas les dégâts. ...a venir du Coronavirus. ....mais ....l après Coronavirus !!....c est la toute ma préoccupation. .....désolé. ...en disant celà, je ne manque AUCUNEMENT de respect....je dirais aux victimes de cette SALOPRIE de virus.....et très probablement. ....aux morts à venir....mais nous devons à tout à chacun faire face a cette terrible épreuve !!!!😕😯.....je comprends bien sur l inquiétude des parents ayant des enfants en métropole. ....j en fais partie.....mais je me refuse ....d une part de PSYCHOTER. ....et de sombrer. ...nous devons tenir bon ....quoiqu'il arrive !!....😩😰😟....Tenez bon....il le faut !....

10. Isis le 30/03/2020 21:13

La faute à qui ? Tout le monde connaît le coupable qui lui même ne veut pas reconnaître son incompétence !

11. Maurice le 30/03/2020 21:18

Ils ne vendent plus bouteilles le gaz

12. Marcus le 30/03/2020 21:23

Déjà des chiffres !

Étonné que nos stations fassent 70 à 80 % de leur CA du mois de mars sur la deuxième quinzaine...

Combien ont ils gagné les 15 premiers jours ?

13. Total..ement indifférent le 30/03/2020 21:35

Totalement indifférent à ça. Qu'ils ferment. Il y aura des repreneurs pour certaines stations. Les autres fermeront définitivement.



C'est le retour de bâton pour les grèves des gérants qui s'en fichaient de mettre en difficulté les autres.



Au contraire, après le confinement, il faudrait ne plus rien acheter en boutique et se contenter de gaz et de carburant.

14. Fidol Castre le 30/03/2020 21:57

80% de baisse ? C'est acceptable.



La plupart des TPE sont à -100%.

15. Jo le 30/03/2020 21:58

Les station on de la chance d''être encore ouvert par ce que contrairement au autre commerce style magasin de vêtements qui son fermer carrément alors estimé vous heureux mr Lebon les sation son pas les seuls

16. Lvo le 30/03/2020 22:19

C''''est pas la crise pour les gérants de station de service, quand tu voit que un gérant offre à sa femme un 4x4 tout neuf alors que l''''ancien n''''a que 35 000 km. Quelle honte. Je pense plus au pompiste qui sont en 1ères ligne. Bon courage à eux

17. Bouche pleine le 30/03/2020 22:40

Arrête un peu de pleurer bouche pleine , les stations c''est la forêt qui se cache derrière l''arbre , surtout ne pas croire qu''ils sont à l''agonie 😠💩

18. Fangio le 30/03/2020 22:41

Faudra vendre les gros 4x4, les bèmes, les zodits, les mères Cédesses etc...Va roule en Dacia ! Lé pas plus mal d'ailleurs !

19. tantine le 30/03/2020 22:56

ils peuvent vendre des oeufs et des fruits et légumes à prix corrects c'est de ça qu'on a besoin en ce moment !!!



et à la fin du confinement on aura tous tellement envie de sortir, aller partout et se faire plaisir que ça va relancer et rebooster l'économie de partout,à commencer par les stations qui se feront des c... en or : faut arrêter de tout voir en noir !

20. Veridik le 30/03/2020 22:57

Du coup l'essence baisse le 1er Avril ? 😅

21. Zoli le 30/03/2020 23:05

Le faux virus pris en étage par le vrai virus.. ça doit leur faire bizarre ! Peut être qu'en juin ils décideront de prendre l'île en otage pour faire monter les prix. Ils espèrent vraiment que les gens vont pleurer pour eux ?

22. Titi le 30/03/2020 23:12

Pourquoi le dire Uniquement quand c'est en Baisse MR ??? Et quand c'est en Hausse et ce toute l'année , pourquoi ne pas donner les chiffres Réels ??? Vous n'êtes pas à plaindre , croyez moi , et OUI y'a Pire ...

D'ailleurs avec la chute du Baril suite au COVID et ce sur la premier quinzaine une BAISSE du prix de l'essence devrait être appliquée par le Préfet , et ce dès le mois prochain !!!! Au minimum 8 CTS sur les deux

23. Claude le 30/03/2020 23:38

Profitons de ce contexte pour changer de mode de vie, notre façon de nous déplacer, notre façon de consommer.

Il faut que cette épidémie soit le déclencheur de conscience. Notre santé et notre survie ne dépend que de nous.

24. Devieuxsouvenirs le 31/03/2020 00:05

Le post 3 est minable de radinerie