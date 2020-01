"Justice morte" aux barreaux de St-Pierre et St-Denis cette semaine

Commentaires (23)

1. Le Diable en personne le 03/01/2020 19:46

Tous ça pour une reformé sur la retraite...

Vous les avocats vous protégez les enfants du diable contre de l'argent peut importe le crime commis.

Aujourd'hui je suis certain que vous vous entendez comme copains avant chaque procès... alors si la justice est morte depuis bien longtemps d'ailleurs c'est pas que mais aussi grâce à vous !!

2. SITARANE le 03/01/2020 20:08

Beaucoup, d'entre eux vivent des deniers de l'Etat, tout comme les médecins.........................

3. Alain Posteur le 03/01/2020 20:56

On savait la justice malade, c'est avec joie que l'on apprend sa mort. Car la justice que vous représentez, Mesdames et Messieurs les avocats, est celle du mensonge, des passe-droit et de l' hypocrisie. Votre justice est morte, vous pouvez faire tous les effets de manche que vous pourrez, je n'irai pas à son enterrement.

4. Dederun le 03/01/2020 22:59

Ils bouffent à tout les râteliers à partir du moment qu''ils, se remplissent les poches

5. Association Injustice 974 le 03/01/2020 23:26

Les gens qui ont besoin d '' un Avocat , vont finir par boycotter ceux de la Réunion, au profit d''un Conseil de la Métropole, tellement ils en ont marre de cette justice pei , faite de complicité et de conflit d '' intérêt, il y en a marre....

6. AlphaB le 04/01/2020 02:54

Juste rappeler que les avocats, les juges, le monde judiciaire, ne font qu''''appliquer les lois de notre pays. Et qui proposent et votent les lois ? Les élus, et surtout les députés. C''''est donc à eux qu''''il faut s''''en prendre !

7. Modeste le 04/01/2020 06:58

bah à lire les comptes rendus des procès on a bien compris qu'il y a longtemps que la justice est morte sur cette ile où tout est magouille déjà entre élus et avocats alors.....on s'en fout de vos actions! pour vous tout est question de gros sous du reste vous vous en foutez!

8. Papapio, "Pères Amor" le 04/01/2020 08:26

J.espère que vous ne comptez pas sur notre aide, par se que Nous Non Plus.. Les 90% de Papas sacrifiés de Genre masculin aux JAFs sous votre silence complice Rémunérateur...

9. Papapio, "Pères Amor" le 04/01/2020 08:30

On ne vois entend JAMAIS dénoncer La corruption aux TGI, mais on vous entend si SOUVENT réclamer la réévaluation de l.aide juridictionnelle.. Avocats contre la Parité Educative votée par le Peuple Mandataire et Payeur.

10. Papapio "Pères Amor" le 04/01/2020 08:34

11. Jean Le Monstre le 04/01/2020 09:02

Ne vous faites pas d'illusions !

macron est soucieux de la démocratie comme de la Justice !

"Lycéen de 17 ans, Achraf a reçu un tir de LBD dans la mâchoire le 4 décembre 2018, à Marseille. Identifié, le policier auteur du tir reconnaît l’avoir blessé accidentellement. Le parquet de Marseille a néanmoins classé sans suite. L’IGPN fait état de policiers exposés à des jets permanents de projectiles, ce que les enregistrements de vidéosurveillance démentent formellement." (Médiapart, 03/01/20)



Et qui est LE responsable ?

micro macron MACRO ESCROC, évidemment !

12. Le Jacobin le 04/01/2020 10:04

Votre régime de retraite dorée ( 16 professions libérales) coûte 18 milliards aux contribuables par an, il était temps de mettre tout le monde en ordre de Marche ! votre profession vous oblige à détourner la vérité ce qui ne vous empêche pas de constater que votre caisse de retraire est en permanence en déséquilibre, pas que vous les autres aussi.



On ne vous demande pas de dire toute la vérité !

13. Scalpel le 04/01/2020 15:09

"Justice morte"

Pléonasme.....

14. Scalpel le 04/01/2020 15:10

Pour la saison 2020, les avocats seront-ils de bonne qualité ?

15. JORI le 05/01/2020 15:01

11.Posté par Jean Le Monstre le 04/01/2020 09:02

Quel rôle donnez vous à macron pour le qualifier de "responsable" des blessures de ce jeune homme qui au passage ne devait avoir aucun rôle sur les lieux???. Que disent les vidéos à ce sujet et que médiapart a vu?.

16. Lo zo le 05/01/2020 19:41

La langue n’a point lo zo!!



Serait marrant toute sat i moukate i trouve le courage aller dire en face les zavocats eat zot I pense!!



Là i trouvera où personne!!! Looool

17. pandore 974 le 05/01/2020 20:13

"Justice morte" ****mais ce n est que dans la continuité de la vie ...vu ..: les magistrats et ces auxiliaires de justice il y a longtemps qu elle est morte .... in memoriam !!

18. PERS/ILE BOURBON le 06/01/2020 08:42

quelle justice.......cette justice des hommes.....COMBIEN DE FOIS pour des contribuables c'est le pot de terre contre le pot de fer;;;MAIS PAR CONTRE HEUREUREMENT EXISTE LA JUSTICE DIVINE (nommons-la comme nous le voulons d'ailleurs : karma, loi de causalité, loi de cause à effet....Dans un de ces ouvrages Madame BLAVATSKI l'a parfaitement expliqué et qu'Est-ce que le Maître de L'UNIVERS avait bien œuvré....Dieu que c'est bien écrit.....