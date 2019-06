KAP 2019

Le 26/06/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 51

Evénement 100% GRATUIT et 100% jeunesse dédié aux jeunes réunionnais de 16-30 ans.

KAP est le rendez-vous d’informations pratiques et ludiques dans une ambiance festive et détendue.des ateliers d’expression, des challenges sportifs, un palais des métiers et un espace kosemen sur des sujets de société.Avec plus de 60 partenaires associatifs, économiques, artistiques et publics.Rendez-vous ce jeudi 27 juin 2019 à partir de 11h, au Champs de Foire de Bras Panon #KAP