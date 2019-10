KYARR est déjà le deuxième Super Cyclone de l'année sur l'Océan Indien Nord

Il évolue sur la Mer d'Arabie à 610km au Sud-Ouest de Mumbai

2019 OCTOBRE 27 14h30Sur notre océan mais au Nord de l'équateur la saison cyclonique connait deux périodes d"activité privilégiées en moyenne chaque année.La première pendant les mois d'Arvil, Mai et Juin. Et la seconde à la fin de la mousson en Octobre/Novembre.Les cyclones de cette région évoluent soit à l'Est de l'Inde sur le Golfe du Bengale ou sur la Mer d'Arabie au Sud du Pakistan.2019 s'annonce déjà remarquable. En avrilouvrait l'année cyclonique de façon spectaculaire compte tenu de l'intensité probablement sans précédent atteinte un mois d'avril aux portes des côtes indiennes.est malheureusement responsable de la disparition d'au moins 72 personnes et a laissé derrière lui un terrain de désolation notamment dans la région de Puri/Inde.Quelques semaines plus tard le cycloneatteignait le stade de cyclone intense en Juin. Même affaibli le météore était à blâmer pour des dégâts significatifs dans la région Nord-Ouest indienne qui n'avait pas été aussi secouée depuis le cyclone intense de 1998.Dès le mois de Septembre le cyclone tropicalsévissait sur la Mer d'Arabie.Ce qui nous amène au système suivi actuellement avec toute l'attention requise.évolue sur la Mer d'Arabie aussi connue sous le nom de Mer d'Oman.A 10heures il était positionné à 610km de Mumbai et pour être précis à 4400km de la Réunion. Le cyclone évolue au Nord de l'équateur et ne représente aucun danger pour les îles du Sud Ouest de l'Océan Indien.est donc le second système cette année à atteindre le stade de Super Cyclone ( rafales supérieures ou égales à 300km/h).etsont les premiers systèmes à atteindre ce seuil d'intensité sur le Nord Océan Indien depuisenOctobre/Novembre 2015.Notez qu'seuls 2 systèmes atteignent le stade de Super Cyclone tous les 10ans même si la moyenne calculée sur plusieurs décennies est très probablement trop basse par rapport à la tendance plus récente.Enfin pour le moment 4 systèmes ont été numérotés par la Navy US en 2019 pour le Nord Indien: la moyenne est de 5.Les 4 systèmes ont tous atteint au minimum le stade de cyclone tropical.Les modèles restent partagés et fluctuants quant à la trajectoire future de ce système. Tout indique qu'il pourrait atteindre son pic d'intensité de cyclone très intense dans les prochaines 24heures.Tout en s'affaiblissant progressivement par la suite le cyclone pourrait suivre un déplacement en direction générale du sultanat d'Oman.Mais certaines indications plaident pour un recourbement vers le Nord-Est en direction du Nord-Ouest de l'Inde.Tout dépendra de la faiblesse observée au niveau de la dorsale subtropicale. Peu prononcée et éphémère elle ne permettrait pas dans ce cas au cyclone de gagner en latitude vers le Nord.