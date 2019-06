Kar’Ouest entre dans une nouvelle ère !

Le 14/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 127

Une nouvelle ère s’annonce pour KAR’OUEST, le réseau de transport public du TCO… Ce jeudi 13 juin, ont été présentés l’évolution de l’offre de transport et les nouveaux services qui seront appliqués à partir de juillet prochain, pour une mobilité plus performante.

Le réseau KAR’OUEST avait déjà évolué sur la commune de Trois-Bassins depuis juillet 2018. Le déploiement se fera à partir du 4 novembre 2019 sur le reste du territoire, à savoir La Possession, Le Port, Saint-Paul et Saint-Leu également.Améliorer « l’expérience usager », avec de nouveaux services (billettique, application, …)Faire progresser l’offre de transport, notamment avec de nouveaux véhicules, plus grands pour lutter contre les problèmes de surchargeUne billettique modernisée, avec une carte sans contact pour recharger l’ensemble des titres de transport : ticket unitaire, carnets de tickets et abonnements.Le voyageur devra badger la carte ou scanner le QR Code à chaque montée dans le bus.À noter que des titres de transport « papier » resteront disponibles en agence et à bord des véhicules.– Un site Internet avec boutique en ligne www.karouest.re (avec calculateur d’itinéraire)– Une application KAR’OUEST disponible gratuitement sur Android et iOs (avec calculateur d’itinéraire)– Une application M-Ticket KAR’OUEST, pour acheter et valider votre ticket depuis votre smartphone– Un outil d’analyse des avances et des retards, en temps réel, des véhicules pour faciliter la gestion du réseau et permettre aux équipes de régulation d’accompagner les conducteurs afin que les horaires soient respectés– Des QR Code à scanner sur les poteaux d’arrêt de bus– 92 nouveaux bus (23 en 2018, 49 en 2019 puis 20 jusqu’à 2024)– Un investissement total d’environ 12 millions d’euros pour vous offrir plus de places sur les lignes, afin de résoudre les problèmes de surcharge.– Une capacité augmentée de 13% par jour (+ 7 361 places)– Une nouvelle numérotation des lignes pour une meilleure lisibilité– Une concertation est engagée avec des usagers du réseau, dont certains ont répondu présents à la réunion de présentation de ce jour.Une première séance de travail est prévue prochainement avec les 25 usagers retenus suite à l’appel à candidatures lancé en mai dernier . Puis ils se regrouperont régulièrement par secteur.Nouveau site web, avec calculateur d’itinéraire (temps de trajet entre votre point de départ et votre point d’arrivée) et boutique en ligne (plus rapide pour acheter vos titres de transport)Mise en service de la nouvelle billetiqueLancement du M. TicketApplication mobileNouvelle offre de transportNouveaux busInformation en temps réel aux usagersQR CODE aux arrêtsLes véhicules, les agences, points de vente ainsi que le mobilier urbain seront habillés aux nouvelles couleurs au fur et à mesure entre juillet et décembre 2019.