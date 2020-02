Karim Juhoor : "Remettre le destin de la ville de Saint-Leu dans les mains des habitants"

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. À Saint-Leu, il faudra compter sur Karim Juhoor. Docteur en physique appliquée de 29 ans, il est à la tête de la liste "Union Saint-Leusienne". Son slogan : "Par Saint-Leu et pour Saint-Leu".

"Saint-Leusiennes, Saint-Leusiens,



Nous sommes à l’aube d’un choix stratégique pour la ville de Saint-Leu. Notre commune a connu ces douze dernières années un développement significatif en termes d’infrastructures, de création de quartiers et en termes d’augmentation de la population. Ces changement majeurs ont malheureusement eu des impacts négatifs forts sur notre environnement, notre économie et notre société.

Du point de vue environnemental, Saint-Leu accuse un retard vis-à-vis du développement des énergies nouvelles, de la propreté des sols dans les quartiers et de la mer, mais aussi des constructions durables. Nous savons aujourd’hui que ces points sont essentiels pour un développement économique pérenne et le bien-être de notre société.



Pour la partie économique, la création de pôles d’activité et d’attractivité a permis la mise un place d’un dynamisme certain. Cependant, il est aujourd’hui difficile pour des jeunes entreprises Saint-Leusiennes de s’implanter dans la commune ou de créer durablement une activité. Saint-Leu ne se construit plus par ses habitants ni pour ses habitants, et le chemin que nous empruntons s’avère dangereux pour les générations futures, qui aujourd’hui n’arrivent plus à se loger ou à investir dans la ville qui les a vu grandir.

Ces choix stratégiques ont entrainé un impact social qui a creusé les inégalités sur notre territoire. Saint-Leu est devenu une ville pour ceux qui ont les moyens. Ce n’est pas là la vision que nous défendons pour demain.



À titre d’exemple, plus de 11 000 personnes n’ont pas accès à une eau potable, mais payent quand même ce service dont le prix a augmenté. Faire payer de l’eau non potable au prix de l’eau potable, sans donner de moyens alternatifs, est illégal, et toutes les familles concernées doivent être dédommagées. C’est une injustice de masse qui, encore aujourd'hui, n’est abordée par aucun politique. L’Union Saint-Leusienne se battra à vos côtés pour que la loi soit respectée.



Notre vision, c’est de construire une ville inclusive tournée vers l’économie de proximité initiée par les habitants eux-mêmes. Pour cela, nous faisons le choix d’investir dans des projets durables ayant un impact à la fois sur le social et l’économie en misant sur les secteurs d’activités porteurs que sont l’environnement, le tourisme durable, les nouvelles technologies et le numérique, les énergies durables mais aussi la gestion des déchets et le recyclage.



Notre but est de garantir un avenir pour les générations futures et de donner l’opportunité aux Saint-Leusiens d’être acteurs du développement de leur ville au lieu d’avoir à le subir.



Choisir le projet de l’Union Saint-Leusienne, c’est choisir celui d’une société émancipée et consciente de ses capacités à changer le cours de leur histoire.



Avec l’Union Saint-Leusienne, ce sont les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens qui reprennent leur ville en main."



Par Saint Leu et Pour Saint-Leu, Karim Khan JUHOOR