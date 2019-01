Karine Nabénésa quitte ses fonctions à la mairie de St-Leu

Le 09/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 2187

Karine Nabénésa a annoncé, hier soir via sa page Facebook, quitter ses fonctions à la mairie de St-Leu. La directrice de cabinet du maire jusqu’à la fin janvier, explique vouloir se "consacrer davantage à mes enfants et à un projet personnel qui me tient à coeur".