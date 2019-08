Kenya: Un pet interrompt un débat parlementaire, le suspect nie les faits

Le 13/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 481

L'assemblée du comté de Homa Bay, au Kenya a été le théâtre d'une drôle de querelle : un député a été accusé d'avoir flatulé en plein débat, entraînant une odeur particulièrement nauséabonde. N'en pouvant plus, un des députés s'est insurgé après du président afin de dénoncer le coupable : "Honorable président, l'un de nous a pollué l'air et je sais qui c'est", aurait déclaré le député Julius Gaya, selon la Depeche.fr.



Le parlementaire incriminé, qui nie les faits, se défend en attestant : "Ce n'est pas moi. Je ne peux pas faire une telle chose devant mes collègues", provoquant alors la discorde entre les députés présents dans l'hémicycle s'accusant mutuellement d'être à l'origine de ce pet nauséabond.



"Apportez n'importe quelle odeur que vous allez trouver dans n'importe quel bureau, qu'elle soit de vanille ou de fraise ! Nous ne pouvons pas rester assis dans un environnement qui sent aussi mauvais", aurait demandé le président Edwin Kakach afin de rafraîchir l'air ainsi que les esprits selon les informations des médias Kenyans.



Après une dizaine de minutes d'interruption, l'odeur s'est évaporée et la séance a pu reprendre son cours.