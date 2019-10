Kiara Sztrakoniczky est couronnée Miss Europe Continental 2019

Le 29/10/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 1001

Kiara Sztrakoniczky a été élue Miss Europe Continental 2019 dimanche soir au Saint-Gilles. Ce concours, organisé par l’agence Kwaheri, sera un tremplin pour Kiara, lui permettant de participer à la grande finale mondiale de Miss International. Les 50 candidates sélectionnées venant de l'Europe, la Russsie et le Moyen Orient auront le privilège de participer à cette prestigieuse élection dans le cadre idyllique du Jumeirah Five à Dubaï, Stéphanie Maillot a été quant à elle été élue première dauphine et Madyson Preto, deuxième dauphine.