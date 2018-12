Koulér la soufrans

Le 27/12/2018 | Par KAKO | Lu 115

Zone, kouler la soufrans’,

Dan péi la frans’,

Dewar, tend’ la min

Pou mendié son pin,

Le pèp, i di non.

Non, ça la pa bon

Politik san réson,

Prend’ pa nou pout’ kouyon.



Koman in marmay,

i chap’ le may,

si li lé pri en tonay

dan in somin san gouvernay.

Dan loraz, dan zeklér,

Koman fé, pou war klér ?

Koman tué la mizèr ?

Si nou lé pa solidér !



Le komik bien tragik

économik politik.

Kom in bombe atomik,

L’avenir lé toxik.

Non, le pèp i di non,

Si li krèv’ kom in con

Dan in langaz bidon,

Prend’ pa li pou pigeon.



Bato vol,

i sone mol;

Lé kom’ in gro bémol.

Zoizo vol,

Sa in langaz,

San dentel’ ni bagaz,

Simple et sage

Pwin blocage.



Té lé gas debout drwa,

Verdik la lwa.

Awar fin na pi l’drwa,

Tout’ pou le l’rwa.

Zone koulèr la soufrans’.

Mé l’vér, sé l’espérens.

fo nou bouge

Pou gome le rouge

Ké la rent dan l’kér

Kom’ par l’érrér.



Talér, ou demin.

Solidarité

Na deux min,

Pa kin koté.

Kér l’espwar,

Vent’ vide i oubli.

Gome ton fénwar,

L’arkensiel va souri.

Kan méme !