L'ANCOLS cible des "irrégularités" dans la gestion du parc locatif de la Sodiac

Le 05/06/2019 | Par SI | Lu 939

Comme nous vous l'annoncions dans un précédent article , la Société dionysienne d'aménagement et de construction (Sodiac) s'est fait taper sur les doigts par l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) concernant sa gestion.Très attendu, le rapport de l'ANCOLS, rendu public fin mai, nous apprend que si la SAEM (Société anonyme d'économie mixte) dionysienne "remplit son rôle social en accueillant des ménages en difficulté économique ou sociale", son conseil d'administration ne dispose en revanche pas "d'informations stables et suffisantes" lui permettant "d'adapter et d'orienter sa stratégie de développement et d’intervention sur le parc existant, notamment au regard de l’évolution de la situation financière de la société toujours préoccupante".Depuis le changement de gouvernance et de direction générale intervenu en 2014, la Sodiac a adopté un programme ambitieux visant à doubler en 10 ans son parc de logements sociaux pour le porter à 4600 logements, à livrer 60 000 m2 d'immobilier d'entreprise et à aménager 70 hectares de terrains. Un peu trop ambitieux pour l'agence car malgré une augmentation de capital de 12,5 millions d'euros en 2015 , la Sodiac ne parvient pas, sur la période analysée (entre 2012 et 2016), à dégager des fonds propres par son exploitation."En outre, malgré l’augmentation de capital précitée, sa structure financière demeure déséquilibrée", écrit l'ANCOLS, et la vacance financière, le niveau des impayés (logements et immobilier d’entreprise) et les coûts de fonctionnement "ne sont pas maîtrisés". Elle appelle les instances dirigeantes de la Sodiac à une "attention et une vigilance soutenue" face à l'endettement "élevé" et la trésorerie "tendue" du bailleur social. "Ces dernières doivent également s’interroger sur la faisabilité financière d’un tel niveau de développement toutes activités confondues", poursuit l'ANCOLS.Dans sa synthèse, l'agence s'interroge également sur les loyers du parc de la Sodiac qui "apparaissent relativement élevés au regard du marché locatif social et aux capacités financières des populations logées". Elle tance le bailleur à regarder "avec attention" les loyers pratiqués à la relocation.Par ailleurs, l'agence épingle la Sodiac pour des "irrégularités" dans la gestion des attributions "se traduisant notamment par des orientations de la politique d’attribution non mises à jour, des critères de motivation des décisions de la commission d'attribution des logements (CAL) non conformes aux textes en vigueur, un règlement intérieur de la CAL non conforme ou un nombre de candidatures par logement insuffisant". Ainsi, pas moins de 11 attributions de logements "ont été effectuées de manière irrégulière", écrit l'ANCOLS.Autre irrégularité constatée par cette dernière: le manque d’interventions sur le patrimoine existant de logements sociaux du bailleur. Le plan stratégique de patrimoine présenté au conseil d'administration d'avril 2017 pour la période 2017/2021 était "incomplet" écrit l'ANCOLS. Si la "bonne implication des équipes de proximité" de la Sodiac est relevée par l'agence, elle pointe néanmoins "un retard de maintenance dans plusieurs résidences". L'ANCOLS appelle la SAEM à une "mise en conformité à réaliser dans les meilleurs délais avec les obligations réglementaires notamment liées à la sécurité (amiante, ascenseurs, risque d'incendie)".Enfin, quant à la future opération d'aménagement urbain Quadrilatère Océan, d'un coût estimé à 250 millions d'euros, l'ANCOLS rapporte qu'au moment du contrôle, "les risques financiers et juridiques d'une telle opération ne sont pas précisément évalués".