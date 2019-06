L'ARAR en grève illimitée dès ce mercredi 19 juin

Le 18/06/2019 | Par N.P | Lu 96

L'intersyndicale FO/ CFDT et UNSA a déposé préavis de grève illimitée pour ce jeudi 19 juin.



Les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail, des problèmes de mise en danger du personnel et des patients, des pertes de salaires et avantages sociaux, ainsi que des déficiences managériales.