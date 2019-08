L'ARIPA répond aux besoins des pêcheurs avec un "boat-dating"

L’ARIPA prend l’initiative d’un "boat-dating" sur les besoins des pêcheurs dans le cadre de la préparation du dispositif d’aides publiques au renouvellement de la flotte de pêche de La Réunion.



Le Conseil régional, en partenariat avec l’Etat, s’apprête dans les toutes prochaines semaines à réunir les acteurs de la pêche pour bâtir le futur dispositif d’aides publiques pour le renouvellement de la flottille professionnelle de La Réunion. Pour la préparation de ces travaux, l’ARIPA a décidé d’organiser un "boat-dating" le mercredi 28 août 2019 à Saint-Pierre. Cette concertation des pêcheurs professionnels ambitionne de définir leurs besoins, en présence de plusieurs chantiers navals invités pour l’occasion.



Le 22 novembre 2018, la Commission européenne a de nouveau autorisé la construction avec aides d’Etat des navires de pêche dans les régions ultrapériphériques. Avec cette avancée décisive, attendue depuis dix ans par les professionnels ultramarins, de nouvelles perspectives de développement du secteur s’ouvrent en outre-mer, permettant la concrétisation des potentiels que les élus et les forces vives reconnaissent depuis toujours à l’économie maritime dans nos régions.



Une nouvelle étape se profile à l’horizon : le Conseil régional au travers l’Institut Bleu, et en partenariat avec l’Etat, va réunir début septembre les principaux représentants du secteur de la pêche pour bâtir le futur dispositif d’aides publiques en faveur de la construction des navires de La Réunion.



Afin de préparer ces travaux et les rendre immédiatement opérationnels, l’association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (ARIPA) a pris l’initiative d’organiser le mercredi 28 août 2019 à 13 heures 30 à la Base Nautique de Saint-Pierre, une concertation professionnelle pour la définition des besoins des pêcheurs artisans. Cette démarche de l’interprofession, intitulée "boat-dating" et proposée au tout nouveau contrat de convergence et de transformation de l’Etat et des Collectivités, se veut ouverte à tous, collective et participative. Tous les pêcheurs professionnels de La Réunion y sont attendus.



L’interprofession a invité plusieurs chantiers navals, locaux, nationaux et de la zone océan Indien, à venir présenter leurs modèles de bateaux et répondre aux questions des professionnels du secteur sur les possibilités d’adaptation technique des navires aux conditions de mer autour de La Réunion. Coque en résine, en aluminium, en plastique, moteur hors bord ou inboard, sister-ships ou navires hétéroclites, aménagements pour le pescatourisme, exploitation polyvalente ou spécifique à une espèce..., tels seront aussi les enjeux des échanges de cette concertation de la profession.



Le lendemain matin de cette rencontre, jeudi 29 août 2019, les pêcheurs professionnels qui le souhaitent pourront avoir des rendez-vous individuels (en format b to b) avec les représentants des chantiers navals pour compléter leurs informations et, éventuellement, avancer sur de futurs projets de renouvellement.



Gérard Zitte, le président de l’ARIPA, considère ce rendez-vous "fondateur" pour la pêche réunionnaise et se félicite que la parole soit donnée aux pêcheurs, les premiers intéressés par le renouvellement de la flottille.



Les différents avis des professionnels participants seront collectés pour venir nourrir utilement les futurs débats institutionnels sur le régime d’aides d’Etat à notifier auprès de la Commission européenne.