L’Académie de médecine préconise le port obligatoire et généralisé du masque

par le directeur général du Centre chinois de contrôle et de préventions des maladies,

L'Académie nationale de médecine recommande le port généralisé du masque, y compris pour des modèles moins perfectionnés que celui des soignants. Elle estime que le masque devrait être obligatoire pour les sorties pendant la période de confinement, mais aussi après sa levée. Une position qui vient contredire la doctrine du gouvernement, qui argue que sa généralisation est "inutile".Alors qu'il est établi que des personnes en période d'incubation ou en état de portage asymptomatique excrètent le virus et entretiennent sa transmission, l'Académie de médecine considère le port généralisé d'un masque comme une "addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur".Si en ce contexte de pénurie, les masques chirurgicaux ou FFP2 doivent aller en priorité aux professionnels et structures de santé, l'Académie recommande que les indications pratiques pour la fabrication d'un masque grand public (dit "alternatif") soient "largement portées à la connaissance de la population". Elle renvoie d'ailleurs vers des tutoriels en ligne, comme celui de la Société française des sciences de la stérilisation.Au-delà de la seule période du confinement, l'Académie estime que le port obligatoire d'un masque devrait être maintenu après sa levée dans le cadre du "maintien des mesures barrières actuellement préconisées jusqu'au contrôle de la circulation du virus attesté par l'absence de nouveau cas déclaré pendant une période de 14 jours".Rappelons que l'absence de généralisation du port du masque a été qualifiée de "grande erreur"George Gao. "Avec un masque, on peut empêcher les gouttelettes porteuses du virus de s'échapper et d'infecter les autres", explique-t-il dans un article publié dans la revue américaine Science, relayé par Le Monde --Le tuto pour des masques en feuilles de stérilisation (SMS), plus efficaces que le tissu selon la société d'hygiène hospitalière :