L'Alsace en tête des accidents dus à l'explosion de pétards lors des réveillons

Le 31/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 167

Avec La Réunion, c'est sans doute la région de France qui craque le plus d'allumettes le soir du réveillon. Mais à la différence que des accidents très graves sont survenus ces dernières années en Alsace.

Les pétards et les feux d’artifice sont une tradition très prisée la nuit du Nouvel An en France.



A Strasbourg, neuf personnes ont été blessées à cause des pétards fin 2018, dont deux jeunes hommes, un adolescent de 15 ans et un adulte de 20 ans qui ont eu deux doigts amputés - le pouce et l'index dans un cas, l'annulaire et l'auriculaire pour le second lors du réveillon de Nouvel An 2019.



Ce genre d’accident lié à l’utilisation de pétards est fréquent durant la période de fin d’année où le réveillon est célébré à grand renfort de feux d’artifice et de pétards.



En 2012 et 2013, trois personnes sont mortes en manipulant des engins pyrotechniques lors du réveillon. En 2017, au moins 10 personnes, dont un enfant de trois ans, ont été opérées de la main dans la nuit du Nouvel An à Strasbourg, toujours lors de la manipulation des pétards. Sur ces 10 personnes, trois ont dû être amputées d'une partie de doigt, y compris l’enfant de trois ans.



La sensibilisation grâce à des images chocs



En conséquence, des opérations de contrôle sont organisées par la police, la gendarmerie et les douanes pour lutter contre l'importation en provenance d'Allemagne. Quelque 250 kilos ont ainsi été saisis en décembre par les douanes.



Pour sensibiliser les plus jeunes à ces risques, le service SOS-Main du CHU de la capitale alsacienne a organisé une visite de ses services à destination des collégiens.



"Il y a tout un parcours de reconstruction derrière. Il faut parfois changer de métier, et réaménager son quotidien pour vivre avec un ou plusieurs doigts en moins. Les conséquences peuvent être dramatiques sur la vie privée et professionnelle", explique Juliette, ergothérapeute, interrogée par Europe 1.



La prévention pourrait donc dissuader ces jeunes, qui sont particulièrement concernés par ce type d'accidents. "Quand on a vu le doigt avec la chair, et l'os coupé avec la moitié du doigt amputé, ça donne vraiment moins envie d'en faire", expliquent Théo et Lilian, des élèves en classe de quatrième dans un collège strasbourgeois.