L'Angleterre met fin à la vente de chiens et chats en animalerie

En Angleterre, une loi interdisant la vente de chiens et chats en animalerie ou en élevage industriel a été adoptée le 6 avril dernier, rapporte la Fondation 30 millions d'amis Une loi baptisée "loi de Lycy", en hommage à une chienne victime d'une usine à chiots - celle-ci ayant passé la majeure partie de sa vie dans une cage, ses hanches avaient fusionné à cause du manque d'exercice. La loi prévoit aussi un durcissement des sanctions contre les trafics, passant de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement. Après la Californie, l'Angleterre montre l'exemple. Le Pays de Galles et l'Écosse ont quant à eux promis une loi en ce sens."Un bond en avant en matière de bien-être animal outre-manche, qui tranche avec l'inaction française dans ce domaine", juge la fondation, qui réclame une loi depuis de nombreuses années.D'autant plus que si Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, s'est positionné contre l’interdiction de la vente en animalerie, 57% des Français souhaitent la fin de cette pratique (selon le baromètre 2020/Fondation 30 Millions d'Amis-Ifop).