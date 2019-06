L’Association 1000 Sourires passe le cap des 10 000 Sourires !

Le 30/06/2019 | Par . | Lu 82

10 000 Very Important Marmailles (VIM) ! Treize ans après sa création (juin 2006), 1000 Sourires vient de franchir le cap symbolique du 10 000e enfant parrainé. A l’occasion de sa 236ème opération, l’association saint-pauloise, présidée par Ibrahim Ingar, a organisé samedi dernier une journée de rêve pour une trentaine de marmailles, au Palm Hôtel & Spa à Petite Ile. Plusieurs ateliers étaient prévus pour les enfants pour fêter l’événement, en compagnie des parrains et partenaires de l’association.

Les marmailles ont été accueillis par Patrice Peta, directeur du Palm Hôtel & Spa, et fidèle partenaire de l’association, autour d’un petit-déjeuner. “C’est un bonheur de voir tous ces sourires. Nous sommes heureux d’offrir une journée de rêve aux enfants...mais je dois avouer que pour nous, c’est aussi un très beau cadeau !”, confie-t-il.

Puis les VIM ont participé à plusieurs ateliers, par petits groupes. Un atelier cupcake était prévu avec Cédric Perrot, chef pâtissier du Palm, et Claude Pothin, chef des cuisines du Palm. Coiffés de leurs toques de chef, les marmailles ont fait leurs petits gâteaux aux pépites de chocolat. Le second atelier, animé par la conteuse Dominique Dambreville, les a emmenés à la découverte de la “Réunion lontan”, avec des histoires et chants en français et en créole.

Des parrains venus des airs

Les enfants ont ensuite été rejoints par des invités prestigieux, arrivés à bord d’un appareil de la compagnie Corail Hélicoptères. Thierry Jardinot, parrain “historique” de 1000 Sourires et Fabrice Abriel, l’ex-footballeur, qui parraine l’association depuis 2010, étaient accompagnés de trois invités : Thomas Meunier et Anissa Lahmari, du Paris Saint-Germain, ainsi que Maéva Salomon de l’Olympique de Marseille. Les trois footballeurs étaient de passage à La Réunion en tant que parrains et marraines de la onzième édition de l'opération “Foot en VIM”. Tous ensemble, ils ont ensuite procédé au tirage au sort du dix millième enfant parrainé. “C’est un tirage au sort symbolique, car chacun de ces enfants est au coeur du projet de l’association. Mais pour marquer le coup, nous avons donc un petit garçon et une petite fille qui seront les 10 000e enfants parrainés”, explique Ibrahim Ingar. Ce sont les prénoms de Tom et Sorya qui sont tirés au sort. Les enfants ont ensuite eu le privilège de partager leur déjeuner avec leurs parrains et marraines. Puis ils ont soufflé les bougies du gâteau spécialement préparé pour le 10 000e parrainage par le chef du Palm.