L'Aston Martin DB 5 de James Bond vendue aux enchères… Elle est estimée à 10 millions de dollars

Le 05/07/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 67

Dans le cadre du concours d’élégance californien de Pebble Beach, qui aura lieu au mois d'août, l'une des Aston martin DB 5 de James Bond qui sera mise aux enchères par Sotheby's devrait dépasser la barre des 10 millions de dollars. Les acheteurs vont venir en nombre, car elle représente le must have des Aston et une œuvre à part. Acquérir cette Aston, c’est entrer dans la famille Bond.