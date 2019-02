L'Audi Q3, l'un des SUV préférés des Réunionnais change de look… (vidéo)

Le 20/02/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 39

Dans l’usine d’Ingolstadt, les ingénieurs ont totalement revu le dessin du Q3 pour proposer un modèle aux lignes très tendues, différentes de ses adversaires. Derrière ses traits plus musculeux, le Q3 version 2019 devient plus gros, accueillant et emprunte une partie du contenu technologique des fleurons de la gamme. Le Q3 est l'un des SUV préférés des Réunionnais…