L'Autorité de la concurrence rejette la demande de la CCIRPP contre la SRPP

Pour avoir eu l'occasion de jeter un oeil aux dossiers de cette structure dans une précédente vie professionnelle, on va dire que je ne suis qu'assez peu surpris de la décision de l'autorité de la concurrence.

Du n'importe quoi les conclusions de l'Autorité de la concurrence ... Le monopole à la SRPP sur mon île , a encore de beaux jours , l'Autorité de la concurrence mérite des coups de pied aux fesses !!! Ainsi soit-il , vite une prière pour l'Autorité de la concurrence et la SRPP

3. Joseph le 25/07/2019 17:23



Les carburants sur l’île sont bien moins chers qu'en Métropole, et personnellement je serais inquiet de mettre n'importe quoi dans mon réservoir, surtout pour gratter quelques centimes !

Moi les économies de carburant, je les fais en marchant, ou en pédalant, de plus qui nous dit que ces carburants ne seront pas de qualité, risquant d’abîmer prématurément Faf, catalyseurs, vannes Egr, sondes et autres périphériques très coûteux sur nos autos ?