L'Autorité de la concurrence rend demain son rapport sur la vie chère en outremer

Le 03/07/2019 | Par B.A | Lu 129

C'était un engagement du "Livre bleu outremer", issu des assises de l'outremer: l'Autorité de la concurrence devait faire un état des lieux de la concurrence en matière d'importation dans l'outremer, et tenter d'expliquer les écarts de prix entre la France métropolitaine et ses outremer.



Annick Girardin l'avait annoncé pour janvier 2019, c'est finalement demain 4 juillet que sera rendu ce rapport, porté par Francis Amand, nommé délégué à à la concurrence en outremer en décembre 2018 en réponse au mouvement social des Gilets Jaunes. Le rapport porte notamment sur le fonctionnement du transport maritime et des ports, et sur les conséquences sur le marché et les producteurs locaux des produits dits "de dégagement", qui inondent les étals.



Des recommandations sont attendues, pointeront-elles les monopoles des importateurs et distributeurs de l'île?