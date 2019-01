L’Autorité de la concurrence vient enquêter sur les prix pratiqués à Mayotte

Le 14/01/2019

Le député de la 2ème circonscription de Mayotte, Mansour Kamardine, a dévoilé ce lundi qu'une mission de l’Autorité de la concurrence était en cours dans le 101ème département français.



Cette mission vise à étudier le fonctionnement de la concurrence en matière d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d’Outre-mer et donc à Mayotte. Une mission qu'approuve le député Les Républicains qui attend toutefois que les enquêteurs élargisse le champ de leur mission pour examiner la situation du transport aérien.



"En effet, avance Mansour Kamardine, la situation de monopole d’Air Austral sur la liaison Mayotte-Réunion et de quasi-monopole sur la liaison Mayotte-Métropole est préjudiciable au développement économique du département et pèse lourdement sur la capacité de libre circulation des personnes." ​