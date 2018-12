L'EFS et le Lions's Club main dans la main pour une "collecte de sang de Noël"

Le 16/12/2018 | Par Pierrot Dupuy | Lu 695



Des collectes mobiles sont organisés par l'EFS tout au long du mois de décembre pour ceux qui veulent faire un don :



Lundi 17 décembre 2018 à la mairie de st gilles les hauts 8h30-12h30

Mairie Petite Ile 8h30-13h



Mardi 18 et Mercredi 19 décembre 2018

Mediathèque Saint-Benoit 8h - 13h

Leroy Merlin Saint-Louis 12h30 - 17h



Vendredi 21 décembre 2018

Pole Multiservices Salazie 8h30-12h30

Parking Stade Delgard Etang Salé les Hauts 8h30-13h

Une journée "Collecte de Sang de Noël" a été organisée ce dimanche à la salle polyvalente de la marie de Saint-Denis par l'Etablissement Français du sang, en partenariat avec le Lions Club.Au nom de malades, le Lion's Club tient à remercier les donneurs qui se sont présentés sur cette collecte et aux bénévoles.Cette mobilisation a permis de prélever 167 poches de sang. C'est un nombre conséquent mais malheureusement pas suffisant. Chaque jour plus de 10.000 dons de sang sont nécessaires et c'est pourquoi il est important de continuer à donner son sang.