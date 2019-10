L’Entre-Deux a vu des Zétinsel ce week-end

Le 01/10/2019 | Par NP | Lu 281

"Qu'est-ce qui fait battre le cœur du monde ?" demande Roland, habitant de l'Entre-Deux et bénévole sur le festival, caméra sur l'épaule, au public venu nombreux profiter de cette 8e édition du festival Zétinsèl.



Il suffisait de se promener dans les rues du village de l'Entre-Deux ce week-end pour bat karé : dans le monde du fabuleux « Jardin des sons recyclés » de Loïc Simon ou dans un voyage sonore avec Pablo Wayne ; dans le Mini-monde des personnages en céramique de Florence Lafleur installés dans un jardin privé ouvert pour l'occasion ; dans le monde marin suspendu dans les arbres de l'arboretum, ou encore à la découverte de La Réunion avec Titou l'Explorateur.



Côté ateliers et spectacles, encore de nombreuses invitations au voyage : dans l'univers poétique de la compagnie Pas Si Flore (Une nuit pour Rêver), le monde sensible de la compagnie Mille et Une Façons (Bout d'soie), à Madagascar avec Le Voyage de Koto, en Afrique de l'Ouest avec Cœur de Cuillère. Une programmation qui cette année a fait la part belle à la création locale avec notamment le conte musical participatif de Teddy Iafare-Gangama en créole, le Kabar Marmay proposé le samedi soir à l'arboretum et le spectacle Langaz de la compagnie Kaflow qui a clôturé cette 8èmeédition en beauté !



Les professionnels de la petite enfance ont, quant à eux, eu un temps d'échanges pour aborder l'enjeu de "l'intérêt de la rencontre artistique pour le jeune enfant". Des rencontres professionnelles organisées en partenariat avec la CAF et la DAC Réunion qui ont permis à trente professionnels d'assister à une représentation programmée dans le cadre du festival et rencontrer des artistes spécialistes du jeune public.



"Nous souhaitons créer des liens entre le monde culturel et l'accueil de la petite enfance, inviter aux échanges afin de favoriser les actions à mettre en place dans les accueils, et aussi développer l'offre culturelle", explique Monsieur Azouz, chargé de mission à la CAF.



Le festival Zétinsèl continue de se construire dans une belle dynamique, de manière participative avec une synergie entre habitants de l'Entre-Deux, artistes, artisans et bénévoles de l'association. Le voyage au cœur de l'art pour les tout-petits et les familles se poursuit et l'association Fée Mazine vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition du festival Zétinsèl.