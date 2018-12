L'Entre-Deux veut aussi son téléphérique

Le 28/12/2018 | Par PB | Lu 786

"Et pourquoi pas voir la faisabilité du projet sur l’Entre-Deux" , a lancé Bachil Valy. Alors que la Région finalise les études des projets de téléphérique à Salazie et Cilaos, le maire projette de créer une ligne entre Dimitile et Bras Long. Si la Région opte pour le tracé Cilaos/Dimitile (le village des Makes étant également à l’étude), "imaginez le circuit à proposer pour dynamiser le tourisme", s’est enthousiasmé l’édile. Les élus réunis en conseil municipal se sont penchés ce jeudi sur le projet d’étude préalable et le plan de financement.



Le téléphérique pourrait ainsi permettre le transport de personnes mais aussi de matériels, régler la question des déchets et "rendre accessible" à tous ce site qui offre de magnifiques points de vue.