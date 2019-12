L'Etang-Salé : Fermeture des écoles

Le 06/12/2019 | Par CIVIS

En raison du second mouvement de grève annoncé pour le VENDREDI 06 DÉCEMBRE 2019 et compte tenu d'un fort taux d'intention de grève des enseignants de l’Éducation Nationale sur le territoire de la Ville de L’ÉTANG-SALÉ pour ce VENDREDI 06 DÉCEMBRE 2019, les conditions ne seront donc pas réunies pour accueillir les élèves convenablement.



Par conséquent, le Maire de la Commune de l'Étang-Salé vous informe que toutes les écoles primaires (maternelles et élémentaires) de la Ville seront fermées ce VENDREDI 06 DÉCEMBRE 2019 toute la journée.



La Commune n’ayant pas la possibilité d’assurer un deuxième Service Minimum d'Accueil (SMA) consécutif dans les écoles, nous invitons l'ensemble des parents à prendre leurs dispositions.



La Municipalité remercie les familles de leur compréhension.