L'Etang-Salé : Interdiction de baignade jusqu'à nouvel ordre

Le 23/08/2019 | Par CIVIS | Lu 105

La CIVIS informe ses administrés que la zone de baignade de L'Etang-Salé n'est plus opérationnelle car les filets de protection ont été endommagés lors des derniers épisodes de houles. En conséquence, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre.



La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.