L'Étang-Salé: Quatre candidats pour contrarier les desseins de Lacouture et de la droite

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 60

Jean-Claude Lacouture (Objectif Réunion)

13 025

71,53

David Sita (LPA)

9 706

19,24

Alain Payet (SE)

4 726

9,23



Jean-Claude LacoutureMathieu Hoarau (La voix du citoyen), Frédéric Agathe (Agissons ensemble pour l'Étang-Salé), Alain Payet (Union citoyenne durable), Gilles Clain (Agissons pour notre avenir), Jean-Claude Lacouture (Liste d'action municipale pour l'Étang-Salé).La commune de l’Étang-Salé compte 14 230 habitants et fait partie de la Civis. Dirigée depuis 1997 par Jean-Claude Lacouture, la ville est une des plus attractives du sud de l’île, bien aidée par sa station balnéaire.Si le littoral de la commune connait un attrait certain, la partie de l’Étang-Salé les Hauts souffre en revanche d’un manque d’animations comme le centre-ville, valant à la commune son étiquette de "ville-dortoir".Élu confortablement lors de chaque scrutin municipal -il a même été élu dès le premier tour en 2014 avec 71,5% des voix- Jean-Claude Lacouture a connu ces derniers mois quelques démêlés judiciaires, qui l’ont quelque peu égratigné. Pas de quoi ébranler le maire en place qui tentera de briguer un cinquième mandat dans son fief, aidé du récent soutien de Gilles Leperlier, apparenté PCR. Il aura face à lui non pas une liste de droite dissidente ni de gauche rassemblée mais quatre candidatures sans-étiquette.Inscrits: 10 979Votants: 7 981Blancs et nuls: 440Participation: 72,69%Exprimés: 7 541