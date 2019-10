L’Etat veut exproprier au Cap La Houssaye. Un collectif de propriétaires voit le jour

Le 01/10/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 679

La machine administrative est de nouveau en marche. Après 18 années de silence concernant la sanctuarisation du Cap La Houssaye, l’Etat est déterminé à mettre la main sur l’ensemble des parcelles non maîtrisées.

La préfecture, via le Conservatoire de l’espace littoral, lance ce 1er octobre deux enquêtes : l’une préalable à la déclaration d’utilité publique, l’autre parcellaire en vue de l’acquisition de terrains appartenant à des particuliers. Des terrains qui, pour avoir une idée de leur localisation, sont situés côté montagne de la route des Tamarins.



Les deux enquêtes sont menées tambour battant à compter de ce jour et pour seulement 17 jours.



Ils étaient déjà nombreux ce matin en mairie de Saint-Paul, dès 8H30, à venir consulter le registre présenté par le commissaire-enquêteur. Et ce n’est qu’à 12H30, autrement dit à la toute fin de la permanence tenue par ce dernier, qu’ils en sont ressortis avec toujours autant de doutes qu’avant.



Autour de la table, les cas sont protéiformes. Des récits de vie en somme. Ici un bout de terrain transmis de génération en génération, là une parcelle acquise plus récemment dans l’optique d’un hypothétique déclassement. Mais toutes ces projections sont aujourd’hui barrées par la mainmise de la puissance publique.



"Je suis concernée par l’expropriation tout simplement parce que c’est un terrain que j’ai acquis avant l’année 2000, nous raconte Thérèse. C’était un terrain agricole puis il a été classé en 2012 en zone N, donc non constructible pour 'préservation du littoral'", ajoute-t-elle. "Moi je me bats pour conserver ce terrain pour, quel que soit le projet qu’il y aura dessus, faire partie de ce projet. Ce qui est déplorable, c’est que cette enquête, on en a pris connaissance par hasard", déplore cette propriétaire.

Pourquoi la concertation prévue en 2001 n'a jamais eu lieu



À ses côtés, Marie-Claire est venue s’informer en lieu et place de sa fille habitant la métropole. Le terrain en question lui a été légué, explique la maman qui habite à proximité du chemin Summer, celui-là qui dessert notamment la compagnie Helilagon.



Tous ces propriétaires ont sollicité l’association Action Ouest d’Eric Gence. Autre visage connu, celui de Michelle Graja, persévérante sur la thématique de la "spoliation des terres appartenant aux Réunionnais", par manque de connaissance juridique le plus souvent.



Le collectif qui a été créé ce matin prend d’ailleurs la même allure d'un futur combat de David contre Goliath : il a été baptisé "Collectif contre le pillage patrimonial créole".



