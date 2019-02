L'IRT lance un plan de relance du tourisme suite aux GJ

Une cellule de relance composée des syndicats représentatifs des différents secteurs du tourisme réunionnais a été mise en place suite aux événements sociaux de novembre 2018 à La Réunion et aux conséquences sur l’industrie du tourisme. Professionnels de l'hébergement, sociétés de location de voitures, agences de voyage, compagnies aériennes… ont travaillé, avec l'Île de La Réunion Tourisme, à un plan de relance pour le tourisme.



A noter la mobilisation des équipes IRT/FRT (Fédération Réunionnaise de Tourisme) pour la mise en œuvre de ce plan. Les actions sur le plan local sont pilotées par la FRT, sur le plan extérieur par l’IRT. Sur le volet extérieur, l'IRT a lancé une ambitieuse campagne de communication à destination du marché métropolitain en complément d’actions déjà prévues.

Des quais "privatisés" pour La Réunion La campagne de communication associée à ce plan de relance s'étale de janvier à juin et se décline en deux parties : une partie offline et une partie digitale. Le versant offline comprend 1300 affiches et panneaux dans les gares métropolitaines. Un dispositif complété par une semaine d'affichage dans le métro parisien sous la forme de 230 affiches "duo" présentant, à chaque fois, une affiche pour la "destination Réunion" et une affiche pour une des cinq compagnies aériennes (Air Austral, Air France, Corsair, XL Airways et French Bee).

L'IRT s'est également vue offrir, durant une semaine, 120 affichages de 12m2 supplémentaires ainsi que 10 "massifs quais". Les "massifs quais" sont des quais de stations "privatisés" arborant uniquement des panneaux à l'effigie de La Réunion.

Une stratégie tournée vers l'image de la destination La partie digitale de cette campagne de communication s'est matérialisée par un partenariat avec le site web de 20minutes. L'habillage du site a intégralement pris les couleurs de La Réunion et des bannières ont mis en avant la destination. Trois articles ont également permis de promouvoir les attraits de l'île intense à travers des thématiques porteuses que sont : la culture et la gastronomie, le bien-être et les filières de pleine nature. Une campagne qui s'est étendue durant tout le mois de janvier et jusqu'au 10 février.

En parallèle de ce dispositif, un travail de fond est entrepris par la cellule de relance. Face au constat d'une baisse généralisée des chiffres du tourisme, conséquence directe du climat social actuel, les acteurs du tourisme réunionnais, sous l'impulsion de l'IRT, ont choisi d'orienter leur stratégie sur l'image de la destination. L'objectif des campagnes de relance à venir sera donc de susciter l'adhésion pour préparer le terrain en vue d'un retour à l'optimisme et à la consommation.

Cette stratégie, complémentaire des actions menées en parallèle, se matérialise notamment par la venue très prochaine sur notre île de journalistes et d'influenceurs. Des profils qui étaient pistés par l'IRT et que le plan de relance permet de concrétiser.