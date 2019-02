L’Iran annule la retransmission d’un match de foot allemand arbitré par une femme

Le 18/02/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 99

La chaîne de télévision iranienne Irib a décidé de ne pas diffuser le match du championnat allemand opposant vendredi 15 février le FC Augsbourg au Bayern Munich, rapporte der Spiegel.



La raison ? La tenue de l'’arbitre qui était une femme.



La règlementation islamique est en effet très stricte sur les tenues que doivent porter les femmes dans la vie de tous les jours, et à la télévision en particulier. Et dans ce contexte, il était impossible de voir Bibiana Steinhaus, l'arbitre allemande, en manches courtes et en short. "Vous n’êtes pas censé voir quelque chose comme cela à la télévision d’État iranienne", a souligné sur Twitter une correspondante en Iran de la chaîne allemande ARD.