L'OVNI de vendredi soir était en fait une fusée Falcon 9 de Space X

Vendredi soir, nous vous avions relaté l'observation par de nombreuses personnes d'une boule lumineuse dans le ciel de La Réunion.Aussitôt, comme toujours dans ces cas-là, le premier réflexe des témoins de tels phénomènes est de penser à la présence d'un OVNI. Certains vont même jusqu'à imaginer qu'il s'agit d'un vaisseau spatial envoyé par des extraterrestres pour surveiller notre Terre, voire pour prendre contact avec l'espèce humaine.Cette fois, l'explication est toute autre et très différente. Selon David Sinien, un de nos lecteurs grand amateur de tout ce qui touche aux phénomènes des OVNI, il ne s'agit ni plus ni moins que la manifestation visible du lancement de la première mission Falcon 9 de Space X de l’année depuis la base de Vandenberg (Californie) le 11 janvier dernier vers 15h30 GMT (19h30 heure de La Réunion).53 minutes plus tard au dessus de l’Océan indien, entre Madagascar et la Réunion à eu lieu le ré-allumage du second étage pour porter la grappe de 10 satellites Iridium sur leur orbite et dans la foulée le lancement un à un des satellites hors de la coiffe, ce qui explique la durée du phénomène.Vous pouvez voir l’intégralité de la mission filmée en direct en cliquant sur le lien de cette vidéo