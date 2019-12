L’Observatoire des prix rend son avis sur le futur bouclier qualité-prix

Le 17/12/2019 | Par Amandine Dolphin | Lu 254

Pour répondre en partie à la problématique de la vie chère à La Réunion, en pleine crise des gilets jaunes l'année dernière, la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, avait annoncé une refonte du dispositif. Le septième bouclier qualité-prix présenté en préfecture le 22 février 2019 s'était révélé 12% moins cher que le précédent . Qu'en sera-t-il pour le BQP 2020 ? L’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) a rendu public ce mardi 17 décembre son avis sur le futur BQP.L’OPMR préconise notamment, "dans la suite logique de son avis du 19 décembre 2018 appelant à une refonte du BQP associant largement la population réunionnaise", d'augmenter le nombre de produits de 109 à 250. "Afin d'éviter que La Réunion ne soit réduite au statut de territoire de consommation de produits importés, une liste BQP péi, composée de produits les plus consommés pourrait compléter le dispositif", précise l'OPMR. Ces produits pourraient être sélectionnés "au terme d'une large consultation de la population sur la base des produits les plus vendus : top 300 des produits alimentaires", poursuit l'observatoire des prix.Autre préconisation formulée, de "formaliser l'engagement des représentants de la grande distribution à ne réaliser aucun profit sur la vente des produits BQP". L'OPMR ajoute : "Le pôle concurrence de la DIECCTE pourrait être explicitement mandaté pour contrôler le respect de ce point".Pour rappel, le BQP a été mis en place dans le cadre de la loi relative à la régulation économique des Outre-mer du 20 novembre 2012, dite "loi Lurel". Son objectif est de lutter contre la vie chère qui peut parfois générer des prix de 20 à 30 % plus élevés qu’en métropole alors que le chômage est plus élevé et le pouvoir d’achat plus réduit à La Réunion.Négociée chaque année, cette liste de produits fait l’objet d’un prix global maximum fixé par arrêté préfectoral, les commerçants étant libres de proposer un prix global inférieur pour faire jouer la concurrence.