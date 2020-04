L'Ordre des médecins très inquiet quant à la vague épidémique qui va déferler dans les prochains jours

Le 03/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2176

L'Ordre des médecins de La Réunion a tenu une visio-conférence de presse (confinement oblige) ce vendredi après-midi. Y participaient Dr Paul Luc Pastor, président du conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM), Dr Alain Domerq, Président du conseil inter-régional Réunion-Mayotte, Dr Benjamin Dusang, vice-président CDOM, Dr Reuben Veerapen, vice-président CDOM et Dr Jean-Michel Berral, conseiller national de l’ordre des médecins et membre CDOM. Les médecins ont insisté sur le manque criant de matériel de protection, tant à l'hôpital qu'en ville.



"Malgré les promesses des pouvoirs publics, nous ne rattraperons jamais le retard dans la mise à disposition des moyens de protection dont les soignants ont besoin pour assurer leur mission auprès des malades", affirme en préambule la docteur Hanna Mogalia, qui animait cette visio-conférence. L'inquiétude est vive, tant les besoins sont élevés et l'existant quasi nul. Les besoins estimés par l'ordre des médecins sont de 200 000 masques FFP2 par semaine, l'arrivée annoncée de 60 000 FFP2 est donc finalement une mauvaise nouvelle. "De nombreux généralistes et infirmiers libéraux n'ont à cette heure reçu aucun masque FFP2.", dit le Dr Paul-Luc Pastor, président du conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM).



Les médecins recommandent la fabrication de masques à La Réunion, qu'ils soient en coton intissé ou en tissu, afin de protéger la population. Pour ce faire, ils appellent les entreprises et particuliers à participer de cette nécessaire fabrication. Les personnes qui doivent continuer de travailler: soignants, travailleurs sociaux, pompiers, personnel des EHPAD, forces de l'ordre, sont particulièrement en danger, du fait de l'absence de protections.



Étant donné que les cas de transmission du Covid-19 sont le fait de personnes arrivant de l'extérieur de l'île, les médecins demandent que toutes les personnes arrivées il y a 15 jours soient dépistées. L'ordre des médecins appelle aussi au dépistage de tous les enfants admis à l'hôpital, car ils sont un vecteur du virus et il est difficile de leur faire respecter les gestes barrières.



Par ailleurs, l'ordre insiste sur la nécessité de poursuivre les soins aux patients souffrant de maladies chroniques, et recommande les téléconsultations, qu'elles soient vidéo ou téléphoniques, afin que les médecins de ville puissent continuer de suivre leurs patients.



De plus, ils estiment nécessaire que soient prodigués les soins urgents, pour éviter la surmortalité non liée au Covid-19 constatée dans la région du Grand-Est.



Les médecins ont mis en garde les autorités quant aux regroupements induits par le versement des prestations sociales et la ruée attendue vers les bureaux de poste. Ils appellent les autorités à éviter que les citoyens allocataires ne soient contaminés à cette occasion.



Enfin, ils s'inquiètent d'un éventuel manque de médicaments, comme en France hexagonale, où les médecins réanimateurs manquent cruellement de produits sédatifs, notamment. "Nous savons que les médecins de ville auront à gérer les fins de vie, les autorités parlent d'un stock présent de deux mois", reste à voir s'il s'agit de deux mois en temps de crise ou deux mois "normaux".