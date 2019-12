"L’Ours", le lieutenant de Wilson Titus, remis en liberté après 11 demandes

Le 27/12/2019 | Par Régis Labrousse | Lu 1756

Le "lieutenant" de Wilson Titus, Ludovic Robert, surnommé "L’Ours", a été placé sous contrôle judiciaire le 24 décembre. Suspecté d'être le revendeur du trafic de drogues mis en place par Wilson Titus, il est défendu par les avocats Me Sébastien Navarro et Me Georges André Hoarau.



Au mois d'octobre, Ludovic Robert avait demandé pour la dixième fois sa mise en liberté en attendant son procès.



Soupçonné d’avoir été le bras droit de Wilson Titus à la tête d’un réseau de drogue entre l'hexagone, Maurice et La Réunion, il se décrit cependant comme un "simple consommateur" contrôlé par son addiction. Mais lors de la perquisition menée chez lui, les forces de l’ordre avaient découvert, chez ce vendeur de motos au casier judiciaire vierge, pas moins de 16.015 euros en espèces, plusieurs téléphones, tablettes et ordinateurs, ainsi qu’une balance, des sachets, un revolver de calibre 22, des cartouches, une planche et un couteau portant des traces de shit.



Devant l'évidence, il avait avoué avoir été l’intermédiaire pour "de petites opérations", sans toutefois donner le nom du vendeur.



"J’ai pris conscience de mes erreurs et actes (…) ces 18 mois de prison ont permis de me remettre et je veux commencer une vie saine. (…) Je vous demande de croire en moi", avait-il plaidé lors de son audience devant la chambre de l’instruction le 15 octobre 2019.